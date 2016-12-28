إسرائيل تتراجع عن إقرار تراخيص بناء جديدة في القدس الشرقية

آخر تحديث : ديسمبر 28th, 2016 8:51 مساءً
ديسمبر 28, 2016 Wakteldjazair دولي 0
في خطوة أثارت انتقاد الولايات المتحدة
قال مسؤول من بلدية القدس، إن لجنة الإسكان ببلدية المدينة ألغت تصويتا مقررا أمس، بشأن إصدار تراخيص بناء جديدة لنحو 500 منزل لإسرائيليين في القدس الشرقية، وهي خطوة كانت قد أثارت انتقاد الولايات المتحدة في إطار خلاف محتدم بشأن المستوطنات.
والمنازل المقترحة جزء من أنشطة البناء الاستيطاني التي طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقفها يوم الجمعة، في قرار مكن امتناع الولايات المتحدة عن التصويت عليه من صدوره.
وقال هنان روبين عضو لجنة التخطيط والإسكان بالقدس للصحفيين، إن طلب إلغاء التصويت جاء من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل ساعات من كلمة، من المقرر أن يلقيها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يعرض فيها رؤيته عن كيفية إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم نتنياهو للتعليق.
وقال روبين، إن 492 تصريح ببناء منازل لإسرائيليين في مستوطنتي راموت ورامات شلومو على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها للقدس كانت مطروحة للموافقة عليها.
وخالفت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي نهجها الدبلوماسي المعتاد منذ فترة طويلة، والمتمثل في حماية إسرائيل بامتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن، الذي أقر بموافقة 14 دولة وعدم اعتراض أحد.
وقال مسؤول بــــارز بوزارة الخـــــــــــارجية الأمريكية للصحفيــــين أول أمس، إن كيري سيتطرق إلى مسألة الامتناع عن التصويت في كلمته المقرر أن يلقيها .
وستتـــــــــناول كلمتــــــه كذلك ما وصفه المســـــــؤول بأنه اتهامــــات “مضللة” يوجهها المسؤولون الإسرائيلــــــــيون، بأن الإدارة الأمريكيــــــــة وضعت مسودة القرار ودفعت به للتصويت.
وكالات
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