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إسرائيــــل تتجسس على الجــــــزائر

ديسمبر 30, 2016 الحدث 0

إسرائيــــل تتجسس على الجــــــزائر

حسب موقع “تايمز اوف إسرائيل ” العبري

أورد موقع إسرائيلي في تقرير له، بأن دولة الكيان الصهيوني قلقة من عمليات التسليح التي تقوم بها وزارة الدفاع الوطني مع روسيا والصين وصربيا، في محاولة لتعزيز قوته لردع أي تهديد أمني مستقبلي، بالرغم من المسافة الفاصلة بين البلدين.

كشف الموقع الإسرائيلي ” تايمز أوف إسرائيل”، أن دولة الاحتلال تراقب عن كثب تطور وقوة الترسانة العسكرية الجزائرية، مشيرا أن قوة الجيش الجزائري أهلته ليتربع على المرتبة السادسة عالميا من بين الدول المستوردة للسلاح وبالتحديد المقاتلات الحربية .
وقال الموقع العبري، إن الموساد وضع الحكومة الإسرائيلية منذ سنة 2009 على أهبة استعداد دائم بخصوص التوسع للقوات البحرية الجزائرية على تشكيل خطر على الأمن الداخلي لإسرائيل، مستدلا في ذلك أن القوات البحرية ستقوم عما قريب باستقبال ثلاثة طرادات من طراز “الشبح” من نوع “سي 28 أي” المصنعة من الصين المزودة بأجهزة رادار ذات تكنولوجية حديثة.
وذكر الموقع بحرب 1973 التي قال عنها إن الجزائر أثبتت امتلاكها لترسانة قوية، وهو ما لا يمكن التغافل عنه ـ حسب الموقع ـ بالرغم من المسافة البعيدة الفاصلة بين المنطقتين.
إلى ذلك، فقد طالب الاحتلال الصهيوني رسميا من ألمانيا من أجل تزويده بمعلومات بشأن صفقات السلاح التي أبرمتها ألمانيا مع الجزائر في عام 2012، وهذا بعد أن اتفقت وزارة الدفاع الوطني مع نظيرتها الجرمانية لتصنيع عربات مدرعة من نوع “فوش” وشاحنات عسكرية وسفن حربية بقيمة 14 مليار دولار، والتي حاول الموساد التجسس عليها بعد قلقه من ذلك، مع العلم أنه تم تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية مكونة من موظفين وعمال في ميناء أوكرانيا التي كانت تراقب سفن شحن السلاح أوكرانية نحو الجزائر.
جدير بالذكر، فإن الصفقات الجزائرية هدفها تعزيز وضبط الحدود الشاسعة مع دول الجوار لمواجهة التهديدات الإرهابية والوضع الهش في مالي والنيجر، مكافحة الهجرة غير الشرعية .


رضوان عثماني

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