أوباما ينهي رئـاسته لأمريكا “بنوبة معـاداة لروسيا”

آخر تحديث : ديسمبر 30th, 2016 8:22 مساءً
ديسمبر 30, 2016 Wakteldjazair دولي 0
رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف:
قال رئيس وزراء روسيا، ديمتري ميدفيديف، أمس، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تنهي حكمها للولايات المتحدة “بنوبة معاداة لروسيا”.وقال ميدفيديف في صفحته على فيسبوك، بعد يوم من فرض عقوبات أمريكية على روسيا ردا على اختراق إلكتروني مزعوم لمؤسسات الحزب الديمقراطي الأمريكي “المؤسف أن إدارة أوباما التي بدأت عملها باستعادة علاقاتنا تنهي حكمها بنوبة معاداة لروسيا. صاحبتكم السلامة.”
وكالات
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