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أوباما ينهي رئـاسته لأمريكا “بنوبة معـاداة لروسيا”

ديسمبر 30, 2016 دولي 0

أوباما ينهي رئـاسته لأمريكا “بنوبة معـاداة لروسيا”

رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف:

قال رئيس وزراء روسيا، ديمتري ميدفيديف، أمس، إن إدارة الرئيس باراك أوباما تنهي حكمها للولايات المتحدة “بنوبة معاداة لروسيا”.وقال ميدفيديف في صفحته على فيسبوك، بعد يوم من فرض عقوبات أمريكية على روسيا ردا على اختراق إلكتروني مزعوم لمؤسسات الحزب الديمقراطي الأمريكي “المؤسف أن إدارة أوباما التي بدأت عملها باستعادة علاقاتنا تنهي حكمها بنوبة معاداة لروسيا. صاحبتكم السلامة.”

وكالات

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