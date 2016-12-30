أنطاليا التركية تقف على أسباب ونتائج الانقلاب الفاشل على أردوغان

إجماع على رفض التطاول على الإرادة الشعبية

احتضنت مدينة انطاليا التركية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ندوة دولية حول أسباب ونتائج الانقلاب الفاشل الذي حدث في تركيا في الـ15 جويلية الماضي، حيث صبّت المشاركات التي جاءت من ممثلين عن المجتمع المدني، وأيضا من أفراد الشرطة وذويهم الذين فقدوا أقاربهم عن نجاح الشعب التركي في رفض الانقلاب على السيادة الشعبية التركية الذي اختار ممثليه بالأساليب الديمقراطية.هذه الندوة التي احتضنها فندق بورتو بالو في مدينة انطاليا التركية الساحلية ونظمتها قناة كيبرس جاينس التركية و مجلة”Redactor” عرفت مشاركة أزيد من 100 مشارك من دول مختلفة تركيا اوزبكستان انجلترا باكستن إنجلترا، ألمانيا، سويسرا، العراق، الجزائر، شمال قبرص، روسيا، وعرفت حضور إبراهيم قوكدمير Ibrahim GÖKDEMİR. نائب السلطة الإدارية والبرلماني كوروم من حزب العدالة والتنمية وسليم اوسلو ، نائب حزب العدالة والتنمية أنقرة نوزاد جيلان، ومن كازاخستان التركية المؤسسة الشعبية للحضارة البروفيسور أحمد هو داغا.الندوة انصبت على أسباب ووقائع ونتائج الانقلاب الفاشل، حيث جاءت أغلب المداخلات على ضرورة أخذ الاحتياطات مستقبلا وإرسال رسائل أن الوقوف وراء الإرادة الشعبية مصيره التأثير الحاسم في بسط صوت الديمقراطية، حيث قدمت تركيا عبر شعبها درس ضد الانقلابات العسكرية التي كانت تركيا مرتعا لها في سنوات القرن العشرين وحتى بداية القرن الواحد والعشرين. الإعلامية التركية والمختصة في علوم الإجتماع حوليا أوزكايونجو Hülya Özkoyuncu دافعت من خلاله على التجربة الديمقراطية التركية وركزت على نظرة الرئيس التركي طيب رجب اردوغان الذي يود توحيد العالم الإسلامي، بعد أن نهض بتركيا من دولة في طريق النمو إلى دولة متقدمة في ظرف اقل من 20 سنة منذ ان كان الرجل يعمل على رأس بلدية اسطنبول.شهادات أخرى لمدير جريدة ريدكتور التركية ابراهيم غودمير الذي شدد على نجاح التجربة التركية في دحر الانقلابات العسكرية واثبات أن الإنسان المدني يستطيع أن يدافع برأيه وأن يقف في وجه الدبابات والطائرات الحربية وأن فكرته هي التي ستنتصر.شهادات حية قدمت في هذه الندوة والتي تأثر بها الحضور، وهي تلك التي جاءت على لسان الذين فقدوا أبنائهم من رجال الشرطة الذين وقفوا ضد المحاولة الانقلابية، حيث ألقى رجل فقد ابنه المنتسب للشرطة التركية التي وقفت ضد المحاولة الانقلابية ضد اردوغان، والذي أكد على الرسالة النبيلة التي فقد بها اعز من كان يملك.شهادات أخرى لأفراد من الشعب كحال معمر الذي أدلى بشهادته في الوقوف ضد حركة الانقلاب، وشهادة أخرى لشرطي تم إصابته، وقد أعيد بث الفيديو الخاص به ثم أدلى بشهادته فوق منصة الندوة بمشاعر اختلجته انصهرت فيها الفرحة مع الذهول والحزن. نتائج وأسباب أخرى تم الإشارة إليها وتكرارها، منها الظهور الحاسم للرئيس أردوغان سريعا على إحدى القنوات الخاصة بما أعطى إيحاء واضحا على عدم حسم الموقف الميداني، كما كان ثباته ورباطة جأشه وتوجيهه للجماهير عاملا ملهما لزيادة عدد المواطنين الذين نزلوا للشوارع وواجهوا مجموعات الجيش، ثم كان ظهوره في مطار إسطنبول إيذانا بكسر حدة الهجمة والسيطرة النسبية على الأوضاع.ندوة انطاليا ركزت أيضا على عامل خروج حشود المواطنين الكبيرة في مختلف ميادين أنقرة وإسطنبول ودفاعهم عن مؤسسات الدولة المختلفة، خصوصا بلدية إسطنبول الكبرى ومطار أتاتورك ومبنى الأمن العام وجسري البوسفور والسلطان محمد الفاتح في إسطنبول، حيث أعطى هذا الزخم الجماهيري صورة واضحة عن افتقاد التحرك للحاضنة الشعبية، كما ساهم في كبح جماح القمع، الذي كان يمكن أن تمارسه القوات في الميدان وحدَّ من هامش الفعل لديها.كما تم الثناء والإشارة في ذلك على الدور الحاسم الذي لعبته وسائل الإعلام التركية، لاسيما الخاصة، التي كانت نافذة لظهور الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء يلدريم وعدد كبير من القيادات السياسية والعسكرية رفضا للانقلاب ودعوة لمواجهته، وقد كان تواصل أردوغان هاتفيا مع قناة “سي.آن.آن تورك” (المعارضة له والواسعة الانتشار والمتابعة) عاملا حاسما في تعديل دفة الأحداث.

إضافة إلى الموقف الموحد لمختلف الأحزاب السياسية التركية ومنذ الدقائق الأولى للانقلاب في رفضه وتأكيد دعمها للمؤسسات والشخصيات المنتخبة، وهو ما حرم الحركة الانقلابية من ذريعة حمايتها للديمقراطية والحياة السياسية في البلاد.

أخيرا الموقف الحاسم الذي اتخذته أجهزة الشرطة والأمن والمخابرات والقوات الخاصة في مواجهة المجموعات الانقلابية، في ظل الغياب الميداني لمختلف قطاعات الجيش، فضلا عن الدور الحاسم والمتوقع لجهاز الاستخبارات تحديدا في سياقيْ المعلومة والمواجهة الميدانية.

ق.د