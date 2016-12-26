“أنتظر بشغف المشاركة في كأس أمم إفريقيا”

قال بأنه سعيد بالعمل مع غوركوف، بن سبعيني:

ينتظر رامي بن سبعيني مدافع نادي “ران” الفرنسي بشغف الإعلان عن القائمة النهائية لـ23 لاعبا الذين سيمثلون الجزائر في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستجرى مطلع السنة المقبلة فــي الغابون، وكله آملا أن يتواجد في هذه القائمة، لأنه يحلم بالمشاركة في هذه المسابقة القارية.

في هذا الصدد، تحدث ابن قسنطينة لقناة “بيين سبورت” قائلا مساء أمس الأول “مثل كل اللاعبين، أحلم خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلدي، أنتظر بشغف الإعلان عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين بهذه المسابقة وأتمنى بطبيعة الحال التواجد فيها”.

ومعلوم، أن خريج مدرسة نادي بارادو، تم اختيار الخميس الماضي من قبل المدرب الوطني “جورج ليكنس” ضمن قائمة أولية تضم 32 لاعبا، وبنسبة سيكون صاحب 21 عاما ضمن القائمة النهائية، خاصة وأن التقني البلجيكي أثنى عليه، بعدما تنقل إلى فرنسا لمعاينته، وينتظر منه أن يكون مفاجأة “الخضر” في الغابون.

وحول إبعاده من التشكيلة الوطنية منذ استدعائه لأول مرة في شهر مارس الماضي، دون أن يلعب أي دقيقة قال لاعب “مونبولييه” السباق:” صحيح أنني لم أتقبل إبعادي من المنتخب في المباريات الأخيرة، لكن وصلت في النهائية إلى أنني ملزم باحترام خيارات المدرب الوطني.”

وتحدث مدافع “الخضر” عن مدربه الفرنسي “كريستيان غوركيف” في نادي “ران”، بالقول “يجب القول بأنني محظوظ بالعمل مع مدرب يعرفني جيدا، وهو من استدعاني لأول مرة إلى المنتخب الوطني، وأنا بصدد التعلم منه كثيرا من الأمور.”

يذكر، أن رامي بن سبعيني شارك مع المنتخب الوطني الأولمبي في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد “ريو ديجانيرو”، التي جرت وقائعها الصيف الماضي بالبرازيل، وغاب عن الدورة النهائية لأنها جرت خارج تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورفض ناديه الفرنسي ران خلال مفاوضات ضمه السماح له بخوض هذه المسابقة مع تشكيلة “الخضر” لأقل من 23 سنة.

وفي تصريحات أدلى بها مؤخرا مدرب المنتخب الوطني، عبر عن إعجابه بإمكانيات بن سبعيني الذي يعول عليه كثيرا لحل المشاكل الدفاعية التي يعاني منها “الخضر” في الفترة الأخيرة منذ اعتزال مجيد بوقرة وغياب رفيق حليش، ويعتبر مشروع مستقبل مدافع محوري بالنسبة للتشكيلة الوطنية، مع العلم أنه متعدد المناصب وبإمكانه شغل منصب ظهير أيسر ولاعب وسط دفاعي، وهو الأمر الذي يعزز من حظوظه للتواجد في القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في “ كان 2017”.



أحمد.ح