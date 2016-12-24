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أمريكا تحـذر الأمريكييـن المسافرين إلى مصر من هجمـات

ديسمبر 24, 2016 دولي 0

أمريكا تحـذر الأمريكييـن المسافرين إلى مصر من هجمـات

أشارت إلى عدد من التفجيرات التي وقعت الشهر الجاري

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الأمريكيين المسافرين إلى مصر من تهديدات الجماعات الإرهابية، مشيرة إلى عدد من التفجيرات وقعت هذا الشهر بينها هجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة، أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.
وقالت الوزارة، إنه في حين تعزز مصر التواجد الأمني في المواقع السياحية بما في ذلك في الأقصر وأسوان “يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد”.
وأضافت أن على الأمريكيين تجنب السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ.


وكالات

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