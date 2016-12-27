“أعطينـا كلمـة السـر الصحيحة يا تبون”

مكتتبــــــو “عـــــــــدل 2” ســــــــــــــاخطون

عرف موقع الوكالة الوطنية للسكن وتطويره “عدل”، ومنذ افتتاحه مساء أول أمس على الساعة الـ11 ليلا، اكتظاظا كبيرا من طرف مكتتبي “عدل 2″، والذين وجدوا صعوبة كبيرة في الولوج إليه واختيار مواقع سكناتهم، فيما صدم الكثيرون بعبارة “رقمك السري خاطئ”.



شلـــــــل في المــــــــــــوقع منــــــــــــذ اللحظــــــــات الأولى من تشغيلــــــــــه

أكثــــــــــــر من 36 ألـــــف مكتتـــــــب اختـــــــــــــــــــــار مـــــــــــــوقع سكنــــــــه



خلّف موقع وكالة عدل المخصّص لاختيار المواقع السكنية ومنذ الساعات الأولى من فتحه، تذمرا كبيرا للمكتتبين، الذين باشروا محاولاتهم للدخول حتى قبل افتتاح الموقع، وهو الأمر الذي سبّب اكتظاظا كبيرا، وتعذّر على المسجلين الولوج للموقع واختيار مواقع سكناتهم، والتي اقتصرت كمرحلة أولى على 40 ألف مسجل بالعاصمة، و129 ألف عبر كامل التراب الوطني.

أكثر من 36 ألف مكتتب سجّل اختياره

أوضح المكلف بالاتصال على وزارة السكن والعمران والمدينة، مدني أحمد، أن ما يزيد عن 36 ألف مكتتب على المستوى الوطني اختاروا مواقع سكناتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، والذي تم فتحه على الساعة الحادية عشر ليلا، كما أعلنت عنه وكالة عدل.وعن عدد المسجلين الذين اختاروا مواقع سكناتهم على مستوى العاصمة، أضاف محدثنا، أن الوزارة لا تحوز على الإحصائيات الخاصة بكل ولاية، وأن الرقم مسجّل على المستوى الوطني.

وشهد الموقع تذبذبا كبيرا في خدماته وتوقفات مستمرة منذ فتحه من طرف الوكالة على الساعة الحادية عشر ليلا، وهو ما خلّف تذمرا كبيرا وسط المكتتبين، الذين لم يتمكنوا من الولوج إلى الموقع، وتسجيل اختياراتهم، رغم محاولاتهم منذ اللحظات الأولى من افتتاحه، فيما تمكن البعض الآخر من التسجيل في الساعات الأولى من صباح أمس، بعد أن خف الضغط على الموقع، وهو ما حصل مع بعض المكتتبين من ولاية بومرداس، الذين تمكنوا من التسجيل في حدود الساعة الخامسة صباحا، تفاديا لازدحام الموقع نهارا.

وفي هذا السياق، أوضح مدني أحمد، أن أزيد من 7 ملايين و500 ألف زائر ولجوا موقع الوكالة منذ الساعات الأولى لنهـــــــــار أمس، مشيرا إلى أن أغلـــــبهم غير معنيين بعمليـــة الاختيار، الأمر الذي عذّر على المكتتبــــــــين الحقيقيين دخـــــول الموقع وتسجيل اختياراتهم.

وأضاف ذات المتحدث، أن الموقع سيبقى في الخدمة إلى أجل غير مسمى، أي إلى غاية استكمال عملية اختيار كامل المكتتبين المعنيين لمواقعهم السكنية، فيما نفى محدّثنا عدم تمكن المكتتبين من دخول الموقع، مؤكدا أن العملية تتم بناء على الترتيب الزمني للتسجيل الأولي، الذي تم في 2013، وأن المكتتب الذي لم يتمكن من التسجيل، فدوره سيحين بعد الانتهاء من اختيار المكتتبين الأوائل لمواقع سكناتهم.

“المودباص” غير صحيح؟؟

وصدم الكثير من المكتتبين بعبارة “رقمك السرّي غير صحيح”، لاسيما ما تعلق بالمسجلين على مستوى العاصمة، على اعتبار أنها تحوز على أكبر عدد من المسجلين، وهو الأمر الذي لم يفهمه المكتتبون، الذين راحوا يعيدون الكرّة مرات ومرات، ظنا منهم أنهم حقا أخطئوا في كتابة رقمهم السري أو رقم تسجيلهم، غير أن النتيجة كانت واحدة، فيما ذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك، واعتقدوا أنه قد تم إقصاؤهم بسبب بطاقة السلبية، أما آخرون، فاعتبروا أن هذا الرد من طرف الوكالة، معناه أن المكتتب لن يكون ضمن “الكوطة” الخاصة بهذا الشهر، وعليه الانتظار إلى شهر “مارس” لفتح الموقع من جديد، كلها تنبؤات من طرف المكتتبين، الذين وقفوا حائرين طيلة يوم أمس، أمام عدم توفر معلومـــــــات كافية من طرف الوكــــالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل أو من طرف الوزارة الوصية.

مكتتبون يفقدون الثقـــــة في وزارة السكن

ولم يخلو اليوم الأول من اختيار المواقع من الطرفة، حيث فتح المشتركون في مجموعات مكتتبي “عدل 2” على المستوى الوطني، المجال أمام التنكيت، حيث عبر الكثيرون عن تشاؤمهم من هذا البرنامج السكني، وراح البعض يعلم المشتركين في الصفحة، بضرورة الانتظار لأكثر من 13سنة أخرى، مثلما انتظره مكتتبي “عدل 1″، أما آخرون فذهبوا إلى الاستهزاء بالموقع، الذي قالوا عنه إنه لا يرقى إلى مستوى موقع خاص للتسجيل ومعرفة آخر الأخبار والمستجدات حول برنامج سكني بحجم عدل، فيما طالب آخرون بإيفادهم بالرقم السري الصحيح، أين قال أحدهم “أعطينا الرقم الصحيح يا تبون”.

من جهة أخرى، أعابت فئة أخرى من المكتتبين على القائمين على الموقع الذين كان من المفروض أن يخصصوا كلمة “دورك لم يحن بعد في عملية اختيار موقعك السكني”، بدلا من عبارة “رقمك السري غير صحيح”، والتي أخلطت الحسابات وجعلت الكل يفكر في أن الرقم السري حقيقة خاطئ، وراحوا يكررون العملية من دون جدوى.

وتستمر عملية اختيار المواقع السكنية إلى غاية استلام بطاقة الرغبات الإلكترونية لجميع المكتتبين المعنيـــــــين دون تحديد أجل زمني لذلك.هـــــــذا، وتتم عملية الدخول للمــــوقع المخصص لاختيار مـــــــــواقع السكنـــــــــــــــات، بنفس كلمة السر السابقة على الرابط www.aadl.com.dz ثم الدخول إلى استمارة تحديد الرغبات لاختيار المواقع وملء جميع الخانات بعناية تامة، والتأكد من دقة وسلامة المعلومات، التي يتم إدخالها في بطاقة الرغبات الخاصة باختيار موقع السكن .وبعد الانتهاء من استقبال رغبات جميع مكتتبي “عدل 2″، تنطلق عملية دراســـــــــة الرغبات على مستوى وكالة عدل، ليتم في النهاية إعلام المكتتــــــــــبين بمواقع سكنــــــــاتهم بعد 15 يوما من فتح الموقع، وتحديد موعد للمكتتبين لتسديد الشطر الثاني، وتليها عملية تسليم الوثيقة التي سيتعــــرفون بموجبها على مواقع السكنات الخاصة بهم .



وسيلة لعموري