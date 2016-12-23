أسعار علف المواشي تتجاوز 3 آلاف دينار للقنطار

الموالون يطالبون بمراقبة أسواق بيعها وتنظيمها

سجلت أسعار العلف بأصنافه والموجّه لمختلف المواشي ارتفاعا جنونيا في مختلف الأسواق بتلمسان، لاسيما الأسبوعية منها والمخصصة لذلك، إذ بلغت قيمة الزيادات إلى ما بين 800 و1000 دينار، حيث أصبح سعر الكيس الواحد الذي يصل إلى قنطار واحد ما بين 3200 إلى 3400 دينار.

الزيادات هذه التي جاءت مفاجئة للموالين والمربين، خاصة في الظروف الحالية التي عرفت تهاطلا معتبرا للأمطار، بعدما كانت أسعارها في حدود 2200 إلى 2600 دينار ومن نفس الحجم والصنف والنوعية والتي كانت هي الأخرى خلال تلك الفترة ومنذ ثلاثة إلى أربعة أسابيع مرتفعة أصلا، كما أن سجل سعر الحزمة الواحدة من مادة التبن التي تعتبر هي الأخرى أساسية لتغذية المواشي ارتفاعا لم تعرفه الأسواق سابقا حتى في مواسم الجفاف مثل ما حدث العام المنقضي، حيث تراوحت الزيادات ما بين 100 دينار إلى 200 دينار ليصل إلى 600 و700 دينار للحزمة الواحدة، بعدما كان خلال نوفمبر الماضي في حدود أربع مائة دينار، وهي أسعار مرتفعة تسببت أيضا في قلق المربين لاسيما أصحاب العدد الهائل من القطيع سواء من الأغنام أو الأبقار أو الماعز، والذين رغم تفاؤلهم بالأمطار الأخيرة التي تهاطلت على تلمسان طيلة شهر ديسمبر الحالي ولاسيما النصف الأخير منه، فقد يضطرون إلى بيع مواشيهم وعرضها في الأسواق بأسعار متدنية للتخفيف من حجم النفقات والمصاريف وأتعاب ذلك، لاسيما وأن موسم البرودة الحالي يعرف شراهة كبيرة في الأكل من طرف المواشي، ناهيك عن تقليص فترات رعيها في المروج والمناطق الطبيعية خارج المزارع بسبب الظروف الجوية الصعبة التي قد تؤدي إلى نفوقها.

الوسطاء والسماسرة في قفص الاتهام

وأمام كل ذلك فقد طالب الموالون أيضا بتنظيم الأسواق أكثر خاصة في ظل تعدد الوسطاء في هذا النوع من النشاط الفلاحي متهمين إياهم بأنهم تسببوا في عدم استقرار أسعار العلف بأنواعه بسبب ممارساتهم غير الشرعية والانتهازية والذين تضاعف وجودهم مستغلين الفراغ القانوني لتنظيم الأسواق ولاسيما سوق تلمسان وسوق مغنية وسوق سبدو والتي تعتبر الأهم على الإطلاق، إضافة إلى غياب الإجراءات الردعية لمعاقبة المتورطين في مثل هذه التجاوزات، يحدث ذلك على الرغم من أن الفترة الأخيرة شهدت نمو أعشاب طبيعية ونباتات تتخذها المواشي ككلأ طبيعي بسبب هذه الأمطار المعتبرة التي تهاطلت على مختلف جهات ولاية تلمسان لاسيما السهبية منها، والتي تضم معظم الثروة الحيوانية بالولاية كسبدو والعريشة والقور وسيدي الجيلالي والتي من المفروض حسب الموالين أن تساهم في تراجع أسعار العلف والنخالة والتبن وباقي أنواع الكلأ، وعلى عدة فترات وتساهم أيضا في إعادة الأمل للفلاحين ومربي المواشي على حد سواء بشأن موسم فلاحي ناجح ومن ثم توقع تراجع أسعار العلف، إلا أن ذلك لم يحدث خاصة وأن عددا من الموالين أكدوا أيضا أن هذه الأعلاف مرشحة أسعارها للارتفاع مجددا وقد تقترب إلى حدود 4000 دينار للقنطار الواحد خلال الأيام القادمة في حال تواصل الوضع على حاله وغياب تنظيم الأسواق.



شقرون عبد القادر