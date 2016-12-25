“أسعار المواد الاستهلاكيــة ستلتهـب مطلـع 2017”

الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس:

اعترف، أمس، الخبير الاقتصادي، خلال نزوله ضيفا على فورم جريدة “المحور”، بالجزائر العاصمة، أن قـــــــــــانون المالية 2017، ستنتج عنه زيادات كبيرة في أسعار المــــــــواد الاستهلاكية، حيث أن الضرائب المفروضة سوف تكــــــــــون لديها انعكــــــــــاسات سلبية، لاسيما وأن 70 بالمـائة من المنتجات مستوردة.

وحسب المتحدث، فإن سوء تنظيم الأسواق والمواد الاستهلاكية سوف يزيد الأمور تعقيدا، وستعــــــــــرف جل المواد الاستهلاكية زيـــــــادات في الأسعار، مــــؤكدا أن عدم معرفة وفرة المنتوج في الأسواق وعدم تنظيمها، سينعكس على استقرار الأسعار.

وأعاب الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية استشارات للتصدير، إسماعيل لالماس، على قانون المالية لسنة 2016، أنه “غير مفهوم”، مؤكدا أن الزيادات التي تمت، كان يجب تطبيقها في سنة 2017، متهما التجار باستغلال الوضع والتحضير نفسيا لزيادات في أسعار المواد التي يذهب ضحيتها المواطن البسيط.

ودعا المتحدث، إلى تنظيم السوق وشبكة التوزيع، إلى جانب فتح المحلات والأسواق المغلقة، مؤكـــــــدا أن هذه الأسواق لو استغـــــلت خلال هذه الأزمــــــــة ستساهم بشكل كبـــــــير في انخفــــــاض أسعار المواد الاستهلاكية.

ونبه المتحدث، أن العراقيل التي تواجه التصدير في الجزائر، من بينها عدم وجود المرافقة، حيث لا تقدم إعانات لأي مصدر عكس البلدان الأخرى التي تشجع المصدرين وتساعدهم ماديا، إلى جانب النقل، بحيث الجزائر لا تملك وسائل نقل لنقل منتجاتها إلى الخارج، بالإضافة إلى عدم الاعتماد على القدرات الموجودة للتصدير، مؤكدا أن هيئته قدمت اقتراحات لوزير التجارة بختي بلعايب، والعراقيل التي تواجه المصدرين، غير أنه لحد الساعة لم يتم الرد عليها.



صبرينة دلومي