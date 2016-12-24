أزيـد من 20 قـاعـة علاج مغلقة

المواطــــن البسيـــط يدفـــع فــــاتــورة غـاليـــة

تحصي مديرية الصحة التابعة لولاية تيزي وزو غلق أبواب ما لا يقل عن 23 قاعة علاج جوارية تابعة لمختلف المناطق بالولاية، بعد أن كانت بحاجة ماسة إلى عملية تهيئة وترميم مستعجلة، أو بسبب عدم توفرها على اليد العاملة المؤهلة التي من شأنها تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن، إلا أنه وبعد مرور مدة زمنية عن موعد غلقه أبوابها لم تفتح بعد في وجه المواطنين الذين هم بحاجة ماسة إلى مثل هذه القاعات العلاجية.

حسب ما كشف عنه رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بالولاية، فإن أسباب غلق 23 قاعة علاج متعددة، وأسباب عدم فتح أبوابها من جديد متعددة أيضا، كون أن أغلبيتها لم تعد صالحة للاستعمال وبحاجة ماسة إلى ترميمها، أو مشكل غياب ممرض على مستواها بعد إحالة الممرض السابق على التقاعد ولم يتم بعد توظيف ممرض آخر في مكانه.

ولقد استدل ذات المتحدث بمجموعة من قاعات العلاج المغلقة المتمثلة في 7 قاعات تابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بواقنون التي تضم 40 قاعة علاج، إلى جانب 6 قاعات أخرى على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببوغني التي تضمن هي أيضا 56 قاعة علاج، في الوقت الذي تعيش فيه ثلاث منشآت صحية نفس المصير على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بواسيف التي تحصي 39 قاعة علاج.

قبل أن يشير ذات المتحدث إلى تواجد قاعات علاجية مغلقة أيضا بمنطقة اعزازقة. ويحدث هذا في الوقت الذي تنتظر فيه ما لا يقل عن 279 قاعة علاج موزعة عبر إقليم الولاية عملية تزويدها بمجموعة من الوسائل المادية الضرورية لتقديم العلاج اللازم للمريض، إلى جانـــب تعـــزيزها أيـــضا باليد العاملـــة المؤهلة لا سيما الممرضــين والأطباء العامــين وغيرهم.

وأمام هذا الوضع السائد بات المواطن البسط عبر مختلف قرى ومداشر الولاية تيزي وزو يدفع فاتورة غالية في تنقلاته المتكررة إلى المناطق الأخرى المجاورة أو عاصمة الولاية لغرض تلقي علاج ولو كان بسيط مثل أخذ حقنة معينة أو تضميد جرح بسط.



إعـــــــداد/ صبرينة. ا