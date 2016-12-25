أحـياء جديدة بسعـيـدة سـكانها يـغـرقـون في الأوحال والبـرك المائية

بسبب الأمطار والتقلبات الجوية الأخيرة

لا يزال يتخبط سكان معظم أحياء سعيدة، كلما تساقطت الأمطار في غرق شوارع ذات الأحياء، خاصة منها الأحياء الجديدة وحتى القديمة منها، في صورة حال حي السلام 2 وحي 500 مسكن (ار اش بي) وحي 380 مسكن وظهر الشيح وأحياء أخرى وصفها قاطنوها بالمنسية خارجة عن اهتمامات من يعنيهم تحسين الإطار المعيشي للسكان، لم يسلم منها حتى تلاميذ المدارس.

الصورة التي وقفنا عليها، مؤخرا تحت تساقط أمطار غزيرة، تكشف مرة أخرى جزءا من تلك الأحياء التي تغرق في الأوحال والبرك المائية بحي السلام 2 المحاذي للمحطة البرية الجديدة لنقل المسافرين، زادت في تشويه صورة سعيدة لدى زوارها، حولت شوارع وأرصفة ذات الحي المنجز في غياب كلي للتهيئة، إلى أوحال وبرك مائية يستحيل اجتيازها، ما جعل قاطني هذا الحي أو غيره يطرحون عدة تساؤلات حول المشاريع التي تمت إسنادها لبعض المقاولات ومؤسسات انجاز المشاريع، ميزتها حسب وصفهم الترقيع، التي لم تنته بعد في تهيئة معظم أجزاء ذات الحي الذي يغرق بداخله تلاميذ المدارس وسكانه في الأوحال والبرك المائية، كلما تساقطت الأمطار يستحيل عبورها بسبب اهتراء الطرق، خاصة بالنسبة للأطفال المتمدرسين، كما اشتكى من نفس الوضع كلما تساقطت الأمطار، سكان حي ظهر الشيح الإخوة الصديق التسمية الجديدة من الوضع الخطير الذي بات يهدد سلامتهم وخاصة أبنائهم، من جراء غزو سيول الأمطار لسكناتهم، وجدد ممثلو سكان ذات الحي نداءهم لمن يعنيهم تحسين الإطار المعيشي، تفقد حال سكان ظهر الشيح.



خ. ج