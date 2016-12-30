آمال مئات آلاف الجزائريين معلقة على تبون

ينتظــــــرون بفــــارغ الصبــــر تمكينهــــم مــــن شقـــــة

لا يزال مكتتبو “عدل1”و”2” ينتظرون تجسيد وعود وزير السكن عبد المجيد تبون، التي لم تر النور لحد الساعة، بالرغم من تصريحاته التي تبعث الأمل في نفوس المكتتبين في كل مرة، لاسيما بعد أن أكد الوزير، أن هناك فائض في السكنات الموجهة لمكتتبي عدل 2001/2002، وسيتم توزيعها على مكتتبي عدل 2013، إلا أنه لحد الساعة لم يتم إسكان “عدل 1” ولا 2، وإن كانت الوزارة قد فتحت أخيرا الموقع الإلكتروني لمكتتبي “عدل2” لاختيار مواقع سكناتهم.



حصاد 2016

صدم المواطنون بعد فقدانهم لأمل تجسيد وعود تبون في إسكان مكتتبي عدل 1 قبل شهر رمضان الفارط، ليتفرغ إلى سكنات عدل 2، إلا أنهم صدموا بواقع مر لا يمت بأي صلة لتلك الوعود التي أطلقت كثيرا في بداية سنة، لاسيما وأن الوزارة وعدت بأن مشكل السكن سيتم القضاء عليه في غضون 2016، إلا أننا على أبواب سنة 2017، ولا زال المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر منحهم مفاتيح شققهم.

وتميزت إطلالات وزير السكن بكثرة وعوده، بتحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال وتوفير ملايين المساكن في ظرف زمني قصير، بل وصل الأمر حد التأكيد، بأن مشكل السكن سيتم القضاء عليه في غضون 2016 مؤكدا في تصريحاته، أن السلطات العمومية في الجزائر تسعى لتلبية كل انشغالات طالبي السكن خصوصا صيغة “عدل” التي صنعت الحدث، خاصة وأن الرقم المخصص لهذه الفئة يفوق 400 ألف وحدة سكنية موزعة عبر كل التراب الوطني، إلا أن وزير السكن ونحن على مقربة من دخول السنة الجديدة 2017، برر التأخر في تسليم بعض المشاريع، من بينهم سكنات عدل، راجع إلى عدم توفر الأحياء الجديدة على متطلبات الحياة الأساسية بالدرجة الأولى، هذه التصريحات التي أغضبت المكتتبون الذين قاموا بسلسلة من الاحتجاجات .وكان تبون، قد وعد بإنجاز قرابة 230 ألف وحدة سكنية تتكفل بهم الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل”، مؤكدا على أن البرنامج المطروح بداية السنة الجارية لن يتأثر بالوضع المالي للبلاد، حيث خصص منهم 135 إلى 140 ألف وحدة ستسلم بالعاصمة، 89 ألف منها موجهة للمكتتبين في “عدل 1″، والباقي سيوزع على المكتتبين في “عدل 2” بداية من نهاية سنة 2016، كل هذه التصريحات لم تجسد على أرض الواقع، ليفقد مكتتبي عدل 1 و2 بصيص الأمل في حصولهم على شققهم في القريب العاجل، وميزت سنة 2016 في مجال الإسكان أيضا عمليات ترحيل واسعة لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال، حيث شملت سكان البيوت القصديرية، وسكان الأسطح والأقبية والعمارات الهشة المهددة بالانهيار، حيث تم تنظيم 19عملية ترحيل في العاصمة، بهدف تحسين الإطار العام لمعيشة المواطنـــين، ومست هذه العمليات 28 ألف عائلة، أي ما يعادل 170 ألف ساكن عانوا من الظروف السيئة التي تشهدها هذه الأحياء القصديرية.



صبرينة دلومي

