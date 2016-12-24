آلاف الجزائريين “الحراقة” مهددون بالطرد من أوروبا

في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها الدول الغربية

يتواجد في القارة العجوز، الآلاف من الجزائريين الذين لم يسووا وضعية إقامتهم، ما يجعلهم مقيمين دون وثائق وبطريقة غير قانونية في البلدان الأوروبية، على غرار فرنسا ألمانيا، بلجيكا، إيطاليا وإسبانيا، التي تعتبر أكبر دول احتضانا للجزائريين في الخارج، والذين تفكر وتخطط بالقيام بإجراءات ترحيلهم بقوة القانون إلى بلدهم الأصلي بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية.

دفعت التهديدات الإرهابية والعمليات الانتحارية التي تقع في دول أوروبا، التي كان آخرها الأسبوع الماضي حادثة برلين التي قتل فيها 12 شخصا وجرح العشرات، وهي العملية التي تورط فيها شاب من جنسية تونسية، الذي تم القضاء عليه من طرف الشرطة الإيطالية فيما بعد، إضافة إلى أزمة المهاجرين وعلى رأسهم السوريين الذين يتوافدون إلى القارة العجوز بسبب الأزمة الأمنية، والذين يتم استغلالهم من طرف التنظيمات الإرهابية قصد القيام بهجمات دموية، الأمر الذي أصبح يهدد أمن واستقرار العديد من الدول الأوروبية، التي جعلت حكومتها تفكر بترحيل وطرد المهاجرين والرعايا الأجانب بقوة القانون، الذين لم يتحصلوا على طلب اللجوء من بينهم الجزائريين.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر علمية لـ”وقت الجزائر”، أن 100 ألف جزائري مقيمون بطريقة غير نظامية، مهددون بالطرد، من بينهم 35 ألف جزائري يعيشون في بلجيكا، معرضون للطرد بقوة القانون، وهذا حسب ما أعلن عنه الوزير البلجيكي “شارل ميشيل”، في زيارته الأخيرة بتاريخ 7 ديسمبر 2016 إلى الجزائر، إضافة إلى أن السلطات الفرنسية تخطط في هذا الاتجاه لتنفيذ نفس القرار بترحيل 30 ألف جزائري من “الحراقة”.

كما تعول السلطات الألمانية، ترحيل أزيد من 2000 جزائري، وهذا بعد تعهد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته إلى ألمانيا في 11 جانفي 2016 بذلك، وشدد على ضرورة ترحيل 2300 جزائري من هناك، أما السلطات الإسبانية والإيطالية، فقد أشارت مصادرنا، إلى أن هناك مشاورات دورية بين الجزائر وتلك الدول من أجل ترحيل المقيمين بطريقة غير شرعية إلى وطنهم الأصلي.



رضوان عثماني