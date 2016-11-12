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ڤايد صالـح يرافـــع للجاهزيـــة القتاليـــة الدائمة للجيـــش

نوفمبر 12, 2016 الحدث 1

ڤايد صالـح يرافـــع للجاهزيـــة القتاليـــة الدائمة للجيـــش

حفاظا على أمن وسيادة واستقرار الجزائر

دعا، أمس، الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى “حتمية مواصلة النهج العملي في تكوين وتدريب وتحضير القوات، وبذل جهود أكبر من أجل اكتساب المهارات الضرورية واللازمة، بغرض التحكم الفعال في الوسائل والتجهيزات، وصولا إلى بلوغ أعلى درجات الجاهزية القتالية للأفراد والوحدات، حفاظا على أمن وسيادة واستقرار الجزائر”.
وذكر قايد صالح، أمس، في كلمة له على هامش زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة في يومها الرابع والأخير، “إننا نقوم بكل هذه الجهود المثابرة في خدمة جيشنا، ونقطع كل هذه الأشواط التطويرية الفاعلة والناجحة، ونحن ندرك كل الإدراك بأننا من بلد عريق وعالي القيم وراسخ المبادئ اسمه الجزائر”.
وفي نفس السياق، تواصلت زيارة الفريق ڤايد صالح إلى الناحية العسكرية الثالثة في يومها الرابع والأخير، بإشرافه على تنفيذ تمرين بياني وتفقد وتفتيش بعض وحدات القطاع العملياتي جنوب تندوف، فعلى مستوى ميدان الرمي والمناورات، ورفقة اللواء سعيد شنقريحة قائد الناحية العسكرية الثالثة، أشرف الفريق على تنفيذ تمرين بياني تكتيكي بالرمايات الحقيقية بموضوع الهجوم من الحركة نفذته تشكيلات برية، ويأتي هذا التمرين البياني، في سياق انطلاق سنة التحضير القتالي 2016-2017، الذي يهدف إلى تمكين الإطارات والأطقم من تحسين الأداء والتحكم أكثر في العتاد الموجود في الحوزة، فضلا عن الإضافة المرغوبة في اكتساب المهارة والتمرس والخبرة القتالية الضرورية، بغرض إبقاء الوحدات في كامل جاهزيتها العملياتية والقتالية.
من جانبه، تابع الفريق مختلف مراحل تنفيذ التمرين، أين سجل تحكما كبيرا من قبل الإطارات والأطقم في مجريات التمرين التي جرت في أجواء وظروف قريبة من واقع المعركة الحقيقية.
وفي ختام التمرين، حرص الفريق على تهنئة الأطقم المنفذة لهذا التمرين البياني، شاكرا لهم سهرهم الدائم على القيام بمهامهم بعزم واقتدار، ليقوم بعدها الفريق بتفقد بعض وحدات القطاع، على غرار الفوج 26 مدرعا، أين تابع عرضا قدمه قائد الفوج ويطلع على ظروف عمل الأفراد وعلى مدى الجاهزية القتالية لهذه الوحدة.
زيارة الفريق إلى الناحية العسكرية الثالثة، وعلى مدى أربعة أيام، وفضلا على إشرافه على تنفيذ هذا التمرين البايني، مكنته من معاينة التشكيل الأمني بإقليم الناحية، وتفقد العديد من الوحدات القتالية، وتدشين بعض المرافق وتسمية البعض منها بأسماء شهداء الثورة التحريرية، كما سمحت هذه الزيارة الفريق بعقد العديد من اللقاءات مع إطارات وأفراد الناحية، والاستماع إلى انشغالاتهم واهتماماتهم، مبديا حرصه الشديد على إسداء جملة من التوصيات والتعليمات، تصب جميعها في حتمية مواصلة هذا النهج العملي في تكوين وتدريب وتحضير القوات، وبذل جهود أكبر من أجل اكتساب المهارات الضرورية واللازمة، بغرض التحكم الفعال في الوسائل والتجهيزات.

لخضر داسة

One thought on “ڤايد صالـح يرافـــع للجاهزيـــة القتاليـــة الدائمة للجيـــش

  1. mehdi mountather

    Si Bouteflika Gaid Salah n’appliquent pas la charia islamique maintenant après ces multiplies avertissements d’ALLAH ces multiplies séismes normal un fort séisme plus 6 a Alger Médéa M’Sila Béjaia et d’autres wilayas qui vivra verra Bouteflika attention a la vengeance d’ALLAH.

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