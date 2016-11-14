وزراء إسرائيليون يتحدون نتنياهو

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نوفمبر 14, 2016 Wakteldjazair دولي 1
بشأن إخلاء مستوطنة
تحدّت لجنة وزارية إسرائيلية رئيس الوزراء بنيـــــــامين نتنياهو أول أمس، وصوتت لصالح مشروع قانون يسمح للمستوطنـــــين في الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازل شيدت على أراض فلسطينية مملوكة لأفراد.
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت حكما يلزم الحكومة بإجلاء بضع عشرات من الأسر من مستوطنة أمونا وإعادة الأرض إلى ملاكها الفلسطينيين، لكن نوابا يمينيين طالبوا بالسماح للمستوطنين بالبقاء ومنح الملاك تعويضات مالية.
وطلبت الحكومة تمديدا لأمر الإخلاء المحدد بنهاية العام حتى يتسنى لها توفير أماكن بديلة للمستوطنين، لكن النواب الذين يدعمون المستوطنين في البقاء قدموا مشروع قانون يسعى إلى الالتفاف على الحكم.
وقال النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت في بيان، إن مشروع القانون به عوار قانوني في شكله الحالي، نظرا لمخالفته قوانين حقوق الملكية الخاصة ولا يتوافق مع التزامات القانون الدولي الإسرائيلي.
وقال إن “النائب العام أبلغ اللجنة أن مشروع القانون لا يتوافق مع المبادئ الأســـاسية لحكم القانون، نظرا لمعارضته لضرورة احترام الدولة للأحكام القضائية في القضايا الفردية.”ويرى الفلسطينيون المستوطنات الإسرائيلية عقبة رئيسية أمام التوصل لاتفاق سلام ويطالبون بتفكيكها.وكان رئيس الوزراء، أصرّ على تأجيل أي تحرك سياسي وأبلغ حكومته أول أمس، بإفساح المجال أمام تولي الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامها في واشنطن، قبل تحديد السياسة المستقبلية.وأبدى نتنياهو ثقته الأسبوع الماضي، في أنه وترامب سيعملان معا لنقل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إلى “آفاق جديدة.”وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما تنتقد بشدة سياسات إسرائيل الاستيطانية.
وكالات
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L’état d’israél satanique donc aux israéliens et Netanyahu de quitter la Palestine aujourd’hui urgent après ce phénomène étrange en israél de 1.11.2016 en islam grondement Sayha avertissement d’ALLAH pour éviter la mort par un fort séisme météorite tsunami grondement comme le grondement qui a exterminer les ennemis de prophète Shu’ayb. ALLAH dit ( Et lorsque Notre ordre fut donné, Nous sauvâmes Shu`ayb et ceux qui avaient cru avec lui, par un effet de Notre miséricorde. Mais le grondement terrifiant saisit ceux qui avaient été injustes et, le lendemain, ils gisaient inertes dans leurs demeures,) Verset 94 Sourate Hûd.