“لســـــت ساحــــرا لكــــن لدي ديـــــن تجــــاه الجــــزائـــــر”

جورج ليكنس يؤكد أنه لم يعود إليها من أجل السياحة

بدا البلجيكي، جورج ليكنس، متعطشا لكتابة اسمه بأحرف من ذهب مع المنتخب الجزائري، الذي عاد إلى تدريبه بعد تجربة قصيرة خاضها معه دامت لأشهر قلائل عام 2003، ويرى بأن لديه دين تجاه الجزائر جاء لتسديده، بعدما غادر منتخبها مرغما على حد قوله، وأبرز الأسباب التي دفعته لرفع التحدي من جديد مع “محاربي الصحراء”،

في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس، بقاعة الندوات للمركب الأولمبي محمد بوضياف، جدد لكينس، سعادته بتدريب المنتخب الجزائري قائلا: “الجزائر تملك منتخبا جيدا وأنا متحمس جدا لبداية العمل”، وأضاف:”لم آت للسياحة، وعندي تحد رياضي مع المنتخب، وتعييني للمرة الثانية يعني أني أحظى بالاحترام، لقد بقيت على اتصال مع روراوة منذ رحيلي، أبارك له وللجزائر مركز سيدي موسى”.

وقال المدرب الوطني الجديد، بأنه تأسف على عدم المشاركة مع الجزائر في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2004، بعدما أهلها، كاشفا في هذا الصدد، أن رحيله كان بسبب ابنته وليس زوجته، التي قال بأنها سعيدة بتواجدها بالجزائر، وأوضح بخصوص عودته “بدأت العمل حتى قبل إمضاء العقد(وقع عقده الخميس المنصرم)، سنكون منتخب قوي في كأس إفريقيا والمنتخب الجزائري هو مثال يلعب الكرة ويمتلك الحرارة والقوة، لدي دين اتجاه الجزائر وقلبي معكم.”

“أود المشاركة في المونديال بعدما ضيعت ذلك مع بلجيكا”

وأبرز ليكنس، الأشياء التي تحفزه مع الجزائر التي تملك منتخبا قويا ولديها مركز تحضيري ممتاز (مركز سيدي موسى)، ولأنها ستتيح له فرصة المشاركة في مونديال في مسيرته التدريبية، لكنه تحدث بواقعية بالقول، بأنه لن يعد الشعب بالتأهل إلى مونديال روسيا، بل سيعمل من أجل ذلك. وفي هذا الصدد، أوضح قائلا: “لست ساحرا، أحب العمل والعمل من يأتي بالنجاح وليس بالسحر، لم أبحث عن طبيعة العقد، والتحدي هو من قادني إلى هنا، لا أعد بالتأهل ولا يمكن خداع شعب، لأنه يعرف الكرة، وأعيد مرة أخرى، أعتذر من الشعب، والسبب ابنتي في 2003، الآن أريد أن ألعب المونديال، ضيعتها مع بلجيكا، ولن أضيعها مع الجزائر.”

“لا أحب وصف اللاعبين بالمحليين والآخرين مـحترفين”

وكشف مدرب الخضر الجديد، بأنه سيمنح كل اللاعبين فرصة الدفاع عن الألوان الوطنية، إذ كانوا يستحقون ذلك بالقول:”لا أحب وصف اللاعبين بالمحترفين والمحليين كلهم جزائريين من يلعب في الخارج أو من يلعب في البطولة، لقد حضرت النهائي(كأس الكونفيدرالة) الذي لعبته مولودية بجاية، وأعجبني حب الجزائريين للكرة، وكيف صنع القلب الفارق(تعادلت أمام مازمبي الكونغولي)”. وفي هذا الصدد، أكد إعجابه بالحارس البجاوي، شمس الدين رحماني، الذي عاينه في هذه المباراة”، إنه حارس ممتاز وسأمنحه الفرصة، مثلما فعلت سابقا، ومنحت الفرصة للحارس “كورتوا” مع منتخب بلجيكا في مباراة ودية، وسيكون تربصا خاصا لحراس المرمى في 10ديسمبر المقبل”.

وبالمقابل، عبر عن انزعاجه من تواجد الحارس الأساسي مبولحي بدون منافسة وبدون فريق: “هناك حالات بعض اللاعبين لا يلعبون مع أنديتهم ونستدعيهم (يقصد مبولحي) سنضغط عليهم للبحث عن فرق، فلا يمكننا الصبر ولا يمكن تعويض ريتم المنافسة بتحضير بدني خاص، وسنطلب من الأندية تقارير حول حالات هؤلاء اللاعبين لمعرفة ما يقومون به.” وأضاف متحدثا عن مستقبله مع الجزائر “لا أفكر بشكل سلبي، أتيت للفوز، فيمكنني أن أخسر ولا يمكنني أن أضمن الفوز في كل المباريات، سأعمل 300 في الساعة، لدي أفكار، لم أر اللاعبين، لكن أعرفهم مع المنتخب والأندية، سأعطي الفرصة للجميع، لكن لا أقدم الهدايا لأحد، يجب أن يكون هناك تفكير إيجابي”.

“سأغير التكتيك بحسب كل مباراة وظروفها”

وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، تحدث ليكنس عن أسلوبه في العمل بالقول: “سنلعب عموديا وليس عرضيا، اللاعبون هنا من أجل الوطن، وسأحاول إيجاد التوازن بين الخطوط، أعرف خطة 4-1-4-1 لكن أفضل خطة 3-5-2، لكن يمكن أن اعتمد على خطة 4-3-3، وذلك حسب إمكانيات اللاعبين وجاهزيتهم وطبيعة المباريات، كل شيء سيتقرر بخصوص الخطة بعد اجتماعي باللاعبين، وكيف ستكون ردّة فعلهم وتأقلمهم مع اللعب”. وبخصوص اختيار اللاعبين، أوضح قائلا: “ليس بالضرورة اللاعب الأفضل هو الذي سيلعب، بل اللاعب المناسب، ولا أحب اللاعب الذي يلعب من أجل نفسه، وليس المنتخب وهذا لا مكان له في التشكيلة”.

وفي نفس السياق، تحدث عن فرض الانضباط، مستشهدا بتجربته مع منتخب تونس “سأمنح الفرصة لجميع اللاعبين، وسأضع قانون داخلي يجب عليهم احترامهم، كعدم استعمال الهاتف عند الأكل، ولقد أعجبت كثيرا بذهاب لاعبي تونس لتأدية الصلاة وكذا صوم رمضان، لأن ذلك يعطيهم قوة روحية.”

“سأركز عملي على الجانب النفسي قبل مواجهة نيجيريا”

وفي سياق حديثه عن طريقة اللعب، أوضح ليكنس أنه سيعتمد على نظام الكتلة في اللعب أي الكل يهاجم ويدافع، وأكد بأن تسيير المجموعة يقتضي أحيانا بعض القسوة، كما كشف بأنه يعرف بعض اللاعبين في بطولة بلجيكا، قد يستدعيهم مستقبلا (إدريس سعدي مثلا)، وأنه أجّل اختيار اللاعبين المحليين، لأنه يملك الوقت على عكس المحترفين، الذين يتطلب استدعاءهم ببعض البروتوكولات أو الإجراءات الإدارية.

وحول كيفــــية التحضــــــير لمباراة نيجـــــيريا المقررة في 12 نوفمبر الحالي بمدينة ايو، قال المدرب الوطني:”أتمنى أن يكون اللاعبون قد جرحوا بعد التعادل 1/1أمام الكاميرون في الجولة الأولى، لأنني سأستغل ذلك للتركيز على الجانب النفسي، لأشحن معنوياتهم، لكن سأتجنب الحديث على الماضي … سأختار التشكيلة ضد نيجيريا حسب التعداد ولا يهمني 4-4-2 ولا 4-3-3، المهم سنعمل على تسجيل هدفين وليــــس هدف لتفادي سيناريو الكاميرون”، وفي هذا الصدد، استشهد برد فعل “الخضــــر” في مـــــونديــــال البرازيل، بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام بلجيكا 2/1 تأهلوا إلى الدور الثاني بعد ذلك: مثل ما حدث بعد الهزيمة ضد بلجيكا في المونديال، وتغيير الوثبة التي حدثت من ردة فعل اللاعبين، نفس الأمر سأعمل عليه، من السهل قول، سنلعب مثل برشلونة، لكن لا نملك الإمكانات ولا اللاعبين ولا الظروف، نسجـــــل هـــــدف أو اثنين ونغلق اللعب، واللعب على المرتدات”. كما أكد ليكنس، بأنه لن يغير الطاقم الفني، وسيبقى يعمل رفقــــــة يزيد منصوري ونبيل نغيز وبقية الأعضاء.



أحمد.ح

