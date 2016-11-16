آخر تحديث : ديسمبر 28th, 2016 9:46 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

ســــلال يدعــــو إلى شــــراكة قـــــوية مع السعـــــودية

نوفمبر 16, 2016 الحدث 1

ســــلال يدعــــو إلى شــــراكة قـــــوية مع السعـــــودية

قال أن الشعب الجزائري سيهب كرجل واحد للدفاع عن البقاع المقدسة

دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، في اليوم الثاني من زيــــــــارته للرياض، إلى ضرورة إقامة شراكة قـــــــوية ودائمة بين الجزائر والسعودية، تعود بالمنفعــــة على البلدين، مؤكدا استعداد الحكومة الجزائرية لمرافقة وتشجيع هذه الشراكة.  وقال الوزير الأول سلال في افتتاح لقاء المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والسعوديين، أن هناك إرادة مشتركة وقوية لدى الجزائر والسعودية تحت إشراف قائدي البلدين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل تكثيف تعاونهما الثنائي وتنويعه، مع رفع حجم التبادلات التجارية، معتبرا تنظيم هذا اللقاء بمثابة دليل واضح على تجسيد هذه الرغبة المشتركة، وبعد أن ذكر بأن الجزائر باشرت برنامجا اقتصاديا هاما لتحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وخلق الثروة، أشار الوزير الأول، إلى أن قطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تشكل مجالات تحظى بالأولوية في تجسيد هذا المسعى، كما أبرز سلال الروابط التاريخية والقواسم المشتركة بين الجزائر والسعودية، مشيرا إلى أنها تشكل حافزا قويا في دفع وتيرة التعاون وإقامة شراكات مثمرة تعود بالفائدة على البلدين.وأكد المتحدث، أن “الجزائر تتوفر على كل العوامل التي تمكنها من تحقيق هذا المسعى، من بينها الاستقرار السياسي والكفاءات الجامعية واليد العاملة، وهي كلها تؤشر لآفاق واعدة في السوق الجزائرية”.
وفي نفس السياق، أكد سلال “استعداد الحكومة لتسهيل ولوج رجال الأعمال السعوديين إلى الســــــوق الجزائرية، في ظل وجود آفـــــــــاق واعدة وواسعة لإقامة شراكة حقيقية بين المتعـــاملين الجزائريين ونظرائهم السعوديين”. و قال سلال، إن الجزائر تقف إلى جانب السعودية في محاربة الإرهاب، متحدثًا عن أن الشعب الجزائري سيكون بالمرصاد “لكل من يحاول المساس بالأماكن الإسلامية في البقاع المقدسة”.مضيفا أن الشعب الجزائري برمته سيهب كرجل واحد للدفاع عن البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية في حال تعرضها لأي تهديد إرهابي”، معتبرًا أن الجزائريين يرون هذا الدفاع أمرًا مقدسًا.

ربيع.م 

One thought on “ســــلال يدعــــو إلى شــــراكة قـــــوية مع السعـــــودية

  1. mehdi mountather

    ALLAH dit ( Dis-leur : «Dieu a le pouvoir de susciter contre vous un cataclysme descendant du ciel ou surgissant de la terre, ou de vous diviser en sectes rivales et de faire goûter aux uns la brutalité des autres.» Regarde comment Nous varions Nos enseignements, afin de les amener à comprendre.) Verset 65 Sourate Al-An’am ce fort séisme a Biskra avertissement d’ALLAH si Bouteflika Sellal n’appliquent pas la charia islamique aujourd’hui en urgence ALLAH punit Alger et les 47 wilayas par des séismes plus 6 et des inondations normal un autre séisme plus 6 a Biskra qui vivra verra.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 24, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 23, 2016

همسات

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

17 مليون جزائري في “الفايسبوك”

ديسمبر 28, 2016 0

كشف تقرير حديث، أن قاعدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تمت بشكل كبير في المنطقة الإفريقية خلال سنة 2016،...
اقرأ المزيد
الأفارقـة يختـارون محـرز

الأفارقـة يختـارون محـرز

ديسمبر 28, 2016 0

المراقبة الأمنية تخنق العاصمة!

المراقبة الأمنية تخنق...

ديسمبر 28, 2016 0

سب وشتم داخل “بي.دي.آل” برج بوعريريج

سب وشتم داخل “بي.دي.آل”...

ديسمبر 28, 2016 0

احتجـاج مميـــز

احتجـاج مميـــز

ديسمبر 27, 2016 0

عمال الأشغال العمومية بدون أجور

عمال الأشغال العمومية بدون...

ديسمبر 27, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

نوفمبر 2016
س د ن ث ع خ ج
« أكتوبر   ديسمبر »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  