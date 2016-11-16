ســــلال يدعــــو إلى شــــراكة قـــــوية مع السعـــــودية

قال أن الشعب الجزائري سيهب كرجل واحد للدفاع عن البقاع المقدسة

دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، في اليوم الثاني من زيــــــــارته للرياض، إلى ضرورة إقامة شراكة قـــــــوية ودائمة بين الجزائر والسعودية، تعود بالمنفعــــة على البلدين، مؤكدا استعداد الحكومة الجزائرية لمرافقة وتشجيع هذه الشراكة. وقال الوزير الأول سلال في افتتاح لقاء المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والسعوديين، أن هناك إرادة مشتركة وقوية لدى الجزائر والسعودية تحت إشراف قائدي البلدين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل تكثيف تعاونهما الثنائي وتنويعه، مع رفع حجم التبادلات التجارية، معتبرا تنظيم هذا اللقاء بمثابة دليل واضح على تجسيد هذه الرغبة المشتركة، وبعد أن ذكر بأن الجزائر باشرت برنامجا اقتصاديا هاما لتحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وخلق الثروة، أشار الوزير الأول، إلى أن قطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تشكل مجالات تحظى بالأولوية في تجسيد هذا المسعى، كما أبرز سلال الروابط التاريخية والقواسم المشتركة بين الجزائر والسعودية، مشيرا إلى أنها تشكل حافزا قويا في دفع وتيرة التعاون وإقامة شراكات مثمرة تعود بالفائدة على البلدين.وأكد المتحدث، أن “الجزائر تتوفر على كل العوامل التي تمكنها من تحقيق هذا المسعى، من بينها الاستقرار السياسي والكفاءات الجامعية واليد العاملة، وهي كلها تؤشر لآفاق واعدة في السوق الجزائرية”.

وفي نفس السياق، أكد سلال “استعداد الحكومة لتسهيل ولوج رجال الأعمال السعوديين إلى الســــــوق الجزائرية، في ظل وجود آفـــــــــاق واعدة وواسعة لإقامة شراكة حقيقية بين المتعـــاملين الجزائريين ونظرائهم السعوديين”. و قال سلال، إن الجزائر تقف إلى جانب السعودية في محاربة الإرهاب، متحدثًا عن أن الشعب الجزائري سيكون بالمرصاد “لكل من يحاول المساس بالأماكن الإسلامية في البقاع المقدسة”.مضيفا أن الشعب الجزائري برمته سيهب كرجل واحد للدفاع عن البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية في حال تعرضها لأي تهديد إرهابي”، معتبرًا أن الجزائريين يرون هذا الدفاع أمرًا مقدسًا.

ربيع.م