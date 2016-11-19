حفرة بن عكنون تعزل العاصمة!

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نوفمبر 19, 2016 Wakteldjazair الحدث 1
المختصون يلحّون على تقوية الجزء المنهار بالخرسانة
قناة لصرف المياه وراء انهيار الطريق
ارتفعت حصيلة حادث انهيار التربة بالطريق السيار بن عكنون ــ زرالدة إلى 14 جريحا، كانوا على متن سقوط خمس سيارات وقعت في الحفرة الناجمة عن الانهيار.
أوضح مدير الحماية المدنية لولاية الجزائر، محمد تيغريستين، أن انهيار التربة الذي وقع على مستوى الطريق الوطني الرابط بيــــن بن عكنون، أدى إلى إصـــــــابة 14 شخصا من بينهم خمسة نساء، مضيفا أن مصالح الحماية تدخلت على الفور، حيث تم إجلاء 6 أشخاص 5 رجال وامرأة من طرف أعوان الحماية المدنية، وقد تم نقلهم إلى مستشفى بني مسوس وبن عكنون لتلقــــــي الإسعافات الأولية، فيما تم إنقاذ 8 آخرين لاحقا، تم إجلاؤهم إلى كل من مستشفى بني مسوس وبن عكنون وسليم زميرلي بالعاصمة، مشيرا إلى أن جروحهم ليست بالخطيرة، وقد اتخذت المصالح الأمنية الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المرور، إثر هذا الحادث عبر مختلف الاتجاهات.
وأمر وزير النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، خلال زيارته لمــــــوقع حادث انهيار التربة ببن عكنون بالعاصمة، بضرورة الانتهاء من فتح الطريق صباح اليوم، يعني الانتهاء من الأشغال في الساعة التـــــــــــــاسعة مساء أمس، في وقت أكـــــــد فيه التقنيون والخبراء، أنه يجب ملأ القنـــــاة بالخرسانة المسلحة، من أجل تحديد مدة الانتهاء من الأشغال.
أوامر الوزير طلعــــــــي التي كانت مستعجلة فيما يخص ضرورة الانتهاء من أشغال انهيــــــار التربة، الذي وقع ليلة الجمعة على الساعة التاسعة ليلا على مستوى الطريق الوطني الرابط بين بن عكنون وزرالدة، خاصة بعدما عرفت الأشغال تأخرا بساعة، ما جعله يعطي تعليمات صارمة بضرورة الانتهاء من الأشغال في أقرب الآجال، واتخــــــــــاذ كافة التدابير اللازمة من أجل فتح حركة المرور اليوم صباحا كأقصى تقدير، بعدما تم تغيير مسار المركبــــــــات عبر الاستعانة بطريق ثانوي يربط بن عكنون بدالي إبراهيم والشراقة وتغيير اتجاهات بعض الطرقات بالعاصمة.
إلا أن تصريحات المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية، تقابلها تأكيدات تقنية لمختصين وتقنيين في المجال، عن استحالة الانتهاء من الأشغال وضرورة مرورها بأشواط تخص إعادة الحفر وتوسعة الحفرة، بعدما اكتشفوا أن الخلل يعود إلى تهدم قناة الصرف ولا بد من ضخ الخرسان المسلح، ليتم تحديد مدة الأشغال.
من جهته، قال مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، عبد الرحمن رحماني، إن السبب وراء انهيار التربة وتهدم قناة صرف المياه على مستوى الطريــــــــق الوطني بن عكنون-زرالدة بعمق يقارب 10 أمتار وطول 20 مترا، يعود للأمطار الغــــــــزيرة التي عرفتها الولاية خلال الأيام القليلة المـــــــــاضية، حيث أن مصالحه منذ مساء أمس الأول، تقــــــوم بأشغال الخـــــــرسانة، قصد إعادة تهيئة قناة الصرف وتحريف حركة المياه، قبــــــل أن يتم الشروع في الأعمال المتعلقة بتهيئة الطريق.
نادية بوطويل
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