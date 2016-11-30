بـــوتفليقة يمـدد العمـــل بالتقــاعد بعــد 32 سنـة خـــــدمة

الإجـراء سـاري المفعـول إلى غــاية 2019

قدم، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، اقتراح تعديل شفهي يتعلق بمشروع قانون التقاعد، ويتضمن المقترح تمديد العمل بسن التقاعد إلى 32 سنة دون شرط السن، وسيكون القرار صالحا إلى غاية سنة 2019، عملا بتعليمات رئيس الجمهورية بوتفليقة”.

فصل، أمس، الرئيس بوتفليقة أخيرا في النقاش الدائر حول التقاعد النسبي، حيث أنه وبتعليمة منه، قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بإدراج تعديل في مشروع القـــــــــانون المعدل والمتمم للقــــانون 83/12والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، تطبيق إلغاء التقـــــــــاعد دون شرط السن بعد قضاء 32 سنة خدمة ودفع الاشتراكـــــــــــات، في الفـــــاتح جانفي 2019، على أن يستفيد من قضى سنـــــــوات الخدمة وعمره 58 سنة من التقاعد في 2017، ويمكن لمن بلغ 59 سنة الاستــــــــفادة من التقاعد في 2018.

وكشفت النسخة الورقية لقانون التقاعد المعدل، أنه سيطرأ تعديلا على المشروع، في خطوة من الحكومة لتهدئة الجبهة الاجتماعية عشية الاضطرابات الأخيرة التي عرفتها الجزائر من قبل النقابات المستقلة، حيث جاء في عرض الأسباب الواردة في مشروع القانون، أنه يأتي “تطبيقا لتوصيات الثلاثية 19المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد، وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد. وتجسيدا للمقترح، يقترح مشروع القانون، إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن، المحدثة بموجب المادة الثانية من الأمر 97ـ13 المؤرخ في ماي 1997، المعدل والمتمم للقانون 83ـ12المؤرخ في 2 جويلية 1983المتعلق بالتقاعد.

وتذكر الوثيقة، بأن “وضع هذا الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن، في سياق التعديل الهيكلي، من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال، التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية”، لكن الوضع استمر على ما كان عليه إلى غاية اليوم، رغم تجاوز الفترة، إذ “استمر النظام الوطني للتقاعد في تسجيل عدد معتبر لطلبات الاستفادة الإرادية من التقاعد قبل سن 60 سنة”، مثلما يخوله الأمر الصادر في 1997، أمر ترتب عنه “الإضرار بالتوازنات المالية” للصندوق، ولوضع حد لهذه الوضعية، اقترح القانون إلغاء الصيغتين، لاسيما وأنها كانت ذات طابع انتقالي يستجيب لظرف معين، الذي شكل استثناء، والعودة إلى القاعدة، ممثلة في التقاعد في سن 60 الرجال و55 بالنسبة للمرأة.”

ولم يغفل المشرع جانبا آخر لا يقل أهمية في الظرف الاقتصادي الراهن، إذ يكرس مشروع النص “حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى المحددة بـ 60 سنة، في حدود 5 سنوات، ما يسمح لهم بالاستفادة من سنوات العمل الإضافية بعنوان التقاعد، واستند معدي النص إلى مبرر “المعطيات الجغرافية”، التي تؤكد ارتفاع معدل الحياة، الذي قفز من 62.5 في عام 1983 إلى 72.5 في عام 2000 ووصولا إلى 77.5 في 2015 .

ولعل ما يبرر أن القانون يأخذ في الحسبان مصلحة العامل، ولا يكرس تراجعا في المكاسب المحصلة، بقدر ما يهدف إلى ضمان معاشات التقاعد، إدراجه قواعد خاصة بـ “العمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة، الذين يستثنون من الإلغاء، إذ بإمكانهم التقاعد قبل السن القانونية، والعمال الذين يمارسون وظائف ذات تأهيل عالي ومهن ذات تأهيل نادر، الذين يطلبون تمديد سن تقاعدهم.

لخضر داسة