الأمن الإسرائيلي يقتل فلسطينيا

الشرطة تقول إنه حاول طعن حارس

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن حارس أمن إسرائيلي قتل أمس فلسطينيا حـــــاول طعنه عند نقطــــة تفتيش مزدحمة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا سامري، أن الفلسطيني لوح بسكين واقـــــترب من رجل الأمن، وهو مترجل أثناء توقف طابور للسيارات عند نقطة تفتيش قلنديا. وأضافت أن الحارس لم يصب بأذى.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الرجل.وقتل 228 فلسطيني على الأقل في أحداث عنف بالضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة منذ أكتوبر 2015. وتقول إسرائيل، إن 154 على الأقل منهم مهاجمون نفذوا موجة هجمات فردية استهدفت قوات الأمن بأسلحة بدائية من بينها سكاكين، فيما قتل الباقون خلال اشتباكات واحتجاجات.

وأسفرت اعتداءات بالشوارع عن مقتل 33 إسرائيليا على الأقل وأمريكيين كانا في زيارة خلال الفترة ذاتها.وتقول إسرائيل، إن أحد الأسباب الرئيسية للعنف، هو تحريض القيادة الفلسطينية الذي شجع شبانا على تنفيذ هجمات ضد الجنود والمدنيين الإسرائيليين.وتقول عائلات فلسطينية، إن المهاجمين نفذوا اعتداءاتهم نتيجة شعورهم باليأس والإحباط، بسبب عدم إحراز تقدم باتجاه السلام واستمرار بناء إسرائيل لمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية اللتين يرغب الفلسطينيون في أن تكونا ضمن حدود دولتهم مستقبلا.

وكالات