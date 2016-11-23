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إسرائيل تتهم إيران بإرسال أسلحة لحزب الله

نوفمبر 23, 2016 دولي 2

إسرائيل تتهم إيران بإرسال أسلحة لحزب الله

على متن رحلات تجارية

اتهمت إسرائيل الحرس الثوري الإيراني بنقل أسلحة إلى جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية بواسطة رحلات جوية تجارية.وفي رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول أمس، اتهم سفير إسرائيل لدى المنظمة الدولية داني دانون إيران باستخدام شركات طيران مثل ماهان إير. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة الطيران الإيرانية لاتهامها بتقديم خدمات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري وإلى حزب الله.ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ولا من شركة الطيران بشأن الاتهامات.وقال دانون في الرسالة، إن الضباط بفيلق القدس يحزمون الأسلحة والعتاد في حقائب سفر تنقل إلى حزب الله إما بواسطة رحلات تجارية إلى بيروت أو رحلات تجارية إلى دمشق في سوريا ثم يتم نقلها برا إلى لبنان.وقال دانون “من الواضح أن إيران لا تزال المورد الرئيسي للأسلحة والمواد ذات الصلة لحزب الله في انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن… يجب على مجلس الأمن التنديد بإيران وحزب الله لانتهاك قراراته.”ولم تتضمن رسالة دانون إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا والتي اطلعت عليها “رويترز” أي أدلة تدعم اتهاماته.وقد يزيد الاتهام الجدال بشأن الاتفاق المبرم بين إيران من جهة والولايات المتحدة وخمس دول أخرى من جهة أخرى، لرفع بعض العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل وضع قيود على برنامج أسلحتها النووية المزعوم.ولا تعد القيود التي يفرضها مجلس الأمن على الصواريخ، وكذلك حظر مبيعات الأسلحة لإيران جزءا من الاتفاق النووي.

وكالات

2 thoughts on “إسرائيل تتهم إيران بإرسال أسلحة لحزب الله

  1. mehdi mountather

    Ces feux de forêt en israél punition d’ALLAH la vitesse de vent ordre d’ALLAH donc aux israéliens et Netanyahu de quitter israél ou de se convertir a l’islam aujourd’hui urgent pour éviter la mort par ces feux un fort séisme les inondations météorite tsunami grondement engloutissement un homme averti en vaut deux.

  2. mehdi mountather

    Netanyahu et les israéliens n’ont pas quitter la Palestine après ces avertissements d’ALLAH les incendies et le bruit de ciel grondement normal aujourd’hui ALLAH extermine Netanyahu et les israéliens par un fort séisme un tsunami grondement ou météorite qui vivra verra les israéliens se convertir a l’islam épargner.

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