أويحيـــى يحيــــل معارضيــــه علـــى مجلـــس التأديـــب

لخرقهــــم النــظام الداخلـــي للحــــــزب

قرر المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي إحالة كل من الطيب زيتوني، وبودينة مختار ونورية حفصي وزغبي سماتي، على لجان الانضباط الولائية للحزب لخرقهم بنود النظام الداخلي للحزب الخاصة بالانضباط، في خطوة من أويحيى لخوض حملة انتخابية مسبقة هادئة تحسبا للتشريعيات القادمة.

بحسب بيان للحزب، فإن هذا القرار راجع “إلى تصرفات هؤلاء المناضلين، الذين تقلد البعض منهم حتى مسؤوليات نظامية في الحزب، “وتطاولوا بموجبها، من حين إلى آخر على عائلتنا السياسية، من خلال إصدار بيانات يطعنون فيها في مؤتمرنا الخامس وفي عمل القيادة الوطنية لحزبنا”.

وأضاف البيان “لقد أصبح واضحا، محاولة هؤلاء الأشخاص التحرك عشية مواعيد هامة لحزبنا، رغبة منهم في الضغط والمساومة، وهم بذلك يحاولون المساس بصورة الحزب فقط”.

وتطبيقا لهذا القرار، أصدر الأمين العام للحزب تعليمة لأمناء المكاتب الولائية المعنية لإحالة المعنيين على لجان الانضباط الولائية المنتمين إليها نظاميا، علما أن هؤلاء المحالين على مجالس التأديب كانوا من المعارضين لنتائج المؤتمر الخامس للحزب، الذي انتخب مندوبوه أويحيى أمينا عاما للحزب.

وتأتي هذه القرارات في حين يقوم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بتنظيم لقاء مع إطارات ومناضلي الحزب عبر كل الولايات، في إطار سلسلة اللقاءات، التي يعقدها على مستوى كل المكاتب الولائية، حيث كان آخر لقاء له الأسبوع الماضي بالولايات الشرقية الحدودية.

وكثف أويحيى خرجاته هذه الأيام، في إطار حملة انتخابية للتشريعيات القادمة، لرص صفوف الحزب قبل الدخول بشكل رسمي وبقوة في الاستحقاقات، التي يطمح فيها لافتكاك المرتبة الأولى، حيث كشف عن نواياه في الذهاب بعيدا والسعي للحصول على اكبر قدر من المقاعد في البرلمان، ويتضح ذلك من خلال دعوة أويحيى أمناء المكاتب الولائية إلى ضرورة العمل من أجل إنجاح الحملة الانتخابية المقبلة، من خلال حشد كل المناضلين، حيث شرح خلال خرجاته، التي لا تزال متواصلة، الظروف السياسية الحالية ومستجدات الفترة الراهنة وكذا تحديات الساحة السياسية.

ويأتي اجتماع أويحيى بالأمناء الولائيين عبر ولايات الوطن بعد عدد من الاجتماعات السابقة، التي جمعته بكل من شباب الحزب، وكذا فئة النساء وأيضا القائمين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تأتي سلسلة اجتماعات أحمد أويحيى بمختلف مكونات الأرندي “حشدا للهمم “ تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة، حيث يسعى الأرندي إلى سحب البساط من غريمه الأفلان والظفر بالمرتبــــة الأولى، من خلال الاستثمار في الأزمة، التي يمر بها مع تكثيف نشاطات الحزب وعقد اجتمــــاع بين القيادة الوطنية وأمناء المكاتب الولائية للحزب.

نورالحياة.ك

