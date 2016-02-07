أشغال شطر الطريق السريع ببجاية لم تتعد 56 بالمائة

عاين والي ولاية بجاية أولاد صالح زيتوني، مؤخرا أشغال الطريق السيار الرابط بين ولاية بجاية والبويرة الممتد على مسافة 100 كلم، وتفقد بمنطقة سيدي عيش أشغال بناء النفق على طول 1600 متر، حيث تم إلى حد الآن فتح النفق بالمنطقة الجنوبية بحوالي 400 متر والشمالية بأكثر من 100 متر وتبقى الأشغال متواصلة لإتمام 1100متر المتبقية. وقد عرف هذا المشروع بعض التأخر بسبب صعوبة إنجاز النفق خاصة في المنطقة الشمالية بتواجد المياه تحت الأرض بكميات معتبرة، إضافة إلى النوعية الرديئة للتربة، والمشكل الكبير الذي تعاني منه الشركة الصينية نقص اليد العاملة في أغلبية المشروع، بحيث تحتاج لأكثر من 12 ألف عامل دائم رغم توظيف أكثر من 2000 عامل إلا أن هذا لا يكفي، إضافة إلى عراقيل أخرى تتمثل في بعض مالكي الأراضي، الذين لم يدفعوا تعويضاتهم إلى حد الآن وكذا مطالبة البعض الآخر بتعويضات لمنازلهم المتضررة، كالشقوق بسبب المتفجرات المستعملة لكسر الحجر. ووعد والي الولاية بحل المشاكل العالقة في القريب العاجل. وبالنسبة لأشغال بناء محول من طرف الشركة الوطنية “سبتا” والتي عرفت تأخرا كبيرا حيث لم يرض به مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية وهدد ذات المؤسسة بتحويل الأشغال إلى شركة صينية، إضافة إلى مشكل نقص بعض مواد البناء كالحصى الحديد وغيرها، ووعد الوالي بالتكفل شخصيا وحل هذا المشكل. يذكر من جهة أخرى أن المشروع المذكور وصل إلى حد الآن إلى حوالي 56 بالمائة من الانجاز الكلي، وكان الهدف حسب المسؤول الأول بالولاية فتح الشطر الأول من الطريق، الرابط بلدية اغزر امقران بولاية بجاية وأحنيف بولاية البويرة الممتد على مسافة 50 في الموعد المحدد يوم 20 أوت 2016، فيما يبقى رفع التحدي للانتهاء الكلي من المشروع في شهر نوفمبر من نفس السنة.

ع. عماري